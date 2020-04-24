Одесса, Украина, , 12:06 — REGNUM В Одессе на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ произошёл пожар, сообщила 24 апреля пресс-служба одесской епархии УПЦ на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сгорело хозяйственное помещение площадью 1500 кв. м. Свидетели заявляют о том, что изначально неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и ВАЗ-2107. Возгорания удалось сразу потушить силами насельников монастыря при помощи огнетушителей», — рассказали в епархии.

В этот момент второй пожар начался в одном из хозяйственных помещений монастыря. Монахи вызвали пожарных, которые прибыли спустя семь минут и приступили к тушению огня.

«В процессе ликвидации пожара… сломал ногу насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир (Якименко), которого с места происшествия госпитализировала скорая помощь. На данный момент основной версией пожара в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре является умышленный поджог», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр правительства Украины Олег Немчинов заявил, что карантин на Украине могут продлить без послаблений из-за массовых нарушений карантина прихожанами УПЦ. Обвинения в адрес УПЦ также продолжают звучать в эфире телеканалов, подконтрольных экс-президенту Украины Петру Порошенко.

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