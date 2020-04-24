Одесса, Украина, 24 апреля 2020, 12:06 — REGNUM В Одессе на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ произошёл пожар, сообщила 24 апреля пресс-служба одесской епархии УПЦ на своей странице в социальной сети Facebook.
В этот момент второй пожар начался в одном из хозяйственных помещений монастыря. Монахи вызвали пожарных, которые прибыли спустя семь минут и приступили к тушению огня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр правительства Украины Олег Немчинов заявил, что карантин на Украине могут продлить без послаблений из-за массовых нарушений карантина прихожанами УПЦ. Обвинения в адрес УПЦ также продолжают звучать в эфире телеканалов, подконтрольных экс-президенту Украины Петру Порошенко.
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