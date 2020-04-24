Омск, , 11:55 — REGNUM Первый пациент с коронавирусом умер в Омской области. Как сообщили ИА REGNUM 24 апреля в региональном минздраве, это 79-летний житель Большереченского района с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Мужчина приехал поездом из Казани, две недели болел дома, затем обратился к врачам. Его доставили в областной центр.

«В последние дни пациент находился в крайне тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ. Помимо COVID-19 у него был диагностирован обширный инсульт», — говорится в сообщении минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 апреля в Омской области было подтверждено 53 случая заражении коронавирусом.

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