Симферополь, , 11:41 — REGNUM Житель Раздольненского района Крыма поджёг дом своей сестры и покончил жизнь самоубийством, в результате пожара погибла женщина с малолетним ребёнком. Об этом ИА REGNUM 24 апреля сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.

«При тушении пожара в доме по улице Восточная посёлка Раздольное обнаружены тела 30-летней женщины и её двухлетнего сына. Муж погибшей находится в больнице с ожогами в состоянии комы», — уточнили в СК.

По данным правоохранителей, накануне у женщины и проживающим с её семьей братом произошёл конфликт на почве вопроса домовладения.

«После чего мужчина поджёг дом и скрылся. Его тело обнаружено сотрудниками правоохранительных органов недалеко от дома с признаками суицида», — добавили в Следкоме.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «а, в, д, е» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц, среди которых малолетний ребенок, заведомо находящийся для виновного в беспомощном состоянии, совершенного с особой жестокостью общеопасным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Перово под Симферополем произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажки, в результате которого погибли два пенсионера.

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