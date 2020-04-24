Чебоксары, , 11:36 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, которая в 2014 году являлась учредителем и директором одной из коммерческих организаций. Её обвинили в незаконном получении многомиллионного кредита, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следствие полагает, что в мае 2014 года в городе Чебоксары обвиняемая от имени фирмы, которой на тот момент руководила, незаконно получила в банке более 15 млн рублей в кредит.

«Были предоставлены фиктивные документы о финансовом положении фирмы без указания сведений о наличии задолженности перед двумя контрагентами и занижена сумма долга перед еще одним кредитором», — отмечают правоохранители.

По данным ведомства, с сентября 2014 года организация-заёмщик перестала исполнять обязательства по кредитному договору. Нанесённый банку ущерб оценивается почти в 17 млн рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»). Дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах вынесен приговор 45-летнему безработному и его 44-летней сожительнице, ранее являвшейся адвокатом, за попытку дачи 500 тыс. рублей взятки сотруднику УФСБ по Чувашии.

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