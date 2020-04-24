Ярославль, , 11:33 — REGNUM В Ярославской области зафиксирован второй случай смерти пациента от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора региона. Как отметил Дмитрий Миронов, у погибшей были сопутствующие заболевания. Кроме того, глава региона сообщил о том, что выросло количество выздоровевших от коронавируса.

Госпиталь ветеранов войн Yarregion.ru

«В регионе от коронавируса вылечились еще 4 человека. К сожалению, есть и одна новая смерть. Умерла женщина 60-ти лет. У неё также было много сопутствующих хронических заболеваний. Количество заражённых новой коронавирусной инфекцией в Ярославской области за сутки увеличилось на 42 человека. Появился первый больной COVID-19 в Некрасовском районе», — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Самый большой суточный прирост в Ярославской области зарегистрирован в двух крупных городах. В Ярославле 14 новых заболевших, в Рыбинске — 9 новых случаев. Езе 7 человек заболело в Гаврилов-Ямского районе, по три новых случая выявлено в Рыбинском, Переславском и Ростовском районе, по одному новому больному — в Ярославском и Тутаевском муниципальных образованиях.

«На лечении — 280 человек, лабораторных исследований за сутки — 1231, на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 103 человека, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 932 человека», — привел данные по региону Дмитрий Миронов.

Статистика состояния заболевших Yarregion.ru

Кроме того, губернатор обнародовал статистику состояния больных коронавирусом. 215 человек находятся в удовлетворительном состоянии, у 60 пациентов состояние средней тяжести, два человека в крайне тяжелом и 3 в тяжелом состоянии.

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