Багдад, , 11:27 — REGNUM Вооруженные силы Турции нанесли удар по территории Ирака, «нейтрализовав» восьмерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 24 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, удар был нанесен авиацией в районе Гара, на севере Ирака. Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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