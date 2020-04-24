Посёлок Адамовка, Оренбургская область, , 11:14 — REGNUM В Адамовском районе Оренбургской области произошел несчастный случай с детьми четырех и пяти лет. Мальчики выпали из окна второго этажа и госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

С множественными переломами и ушибами братья поступили в местную больницу. Впоследствии младшего ребенка служба санавиации эвакуировала в клинику Оренбурга.

По факту выпадения детей из окна полиция проводит проверку. Известно, что мальчики остались без присмотра и во время игры залезли на подоконник. Правоохранители призывают родителей не оставлять детей без внимания.