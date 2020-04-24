Барнаул, , 10:57 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 152 заразившихся коронавирусной инфекцией, зарегистрирована первая смерть пациента. Как сообщает «Толк» со ссылкой на главу Логовского сельсовета Вячеслава Рогонова, погибшим оказался муж женщины, которая могла заразиться SARS-CoV-2, выдавая и забирая одежду у больных при выписке и госпитализации в барнаульской городской больнице №5.

Односельчане говорят, что у погибшего были серьезные проблемы со здоровьем, он регулярно ездил на гемодиализ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые коронавирус в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая 20 марта 2020 года вернулась домой из Доминиканской Республики. Несмотря на имевшиеся признаки ОРВИ, её на поставили не учёт и не взяли анализы. Более недели муж этой женщины считал себя здоровым и ходил на работу. Впоследствии заражённые были выявлены из числа контактировавших с данной семейной парой людей.

Ещё одна массовая вспышка инфекции произошла за счет выявленного заболевания у работников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» (пригород Змеиногорска).

За последние сутки, 23 апреля, в крае отмечено восемь новых случаев заражения коронавирусом. Большинство выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Алтайском крае являются контактными с ранее заболевшими. Это говорит о том, что как минимум, 104 человека заразились от тех, кто уже был инфицирован (таковых сейчас 19).

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