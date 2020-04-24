Ярославль, , 10:32 — REGNUM В Ярославской области за последние сутки выявлено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе информационного центра по коронавирусу в России.

Ярославская инфекционная больница

Также в федеральной статистике зафиксирован один новый летальный исход от COVID-19. Таким образом за весь период в регионе 2 смертельных случая. Общее число инфицированных составило 305 человек, из них выздоровели 19.

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