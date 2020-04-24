Кемерово, , 10:27 — REGNUM В Новокузнецком районе Кузбасса на подъезде к шахте «Усковская» вахтовый автобус с горняками столкнулся с самосвалом, сообщает «Газета Кемерова».

Уточняется, что в результате ДТП пострадали пять человек: водитель госпитализирован в больницу тяжёлом состоянии, ещё четыре пассажира получили травмы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

«Предварительно установлено, что водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — пишет издание Vse42.ru со ссылкой на ГУ МВД.

Отмечается, что в вахтовом автобусе находились 23 человека, включая водителя.