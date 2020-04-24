Киев, 24 апреля 2020, 10:33 — REGNUM По состоянию на утро 24 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжаются работы по ликвидации лесных пожаров, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Тушение пожаров продолжается в трёх очагах возгорания на территории четырёх лесничеств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил о возгорании торфяников в Зоне отчуждения, недалеко от хранилища радиоактивных отходов.
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