Катманду, , 10:26 — REGNUM В горах Непала, где без вести пропали четверо туристов из Южной Кореи, обнаружено тело гида, который сопровождал южнокорейскую группу. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Непале.

По их словам, тело было обнаружено местными жителями 22 апреля. Предполагается, что тела южнокорейских туристов удастся обнаружить в ближайшее время.

Напомним, что 17 января группа туристов в сопровождение гидов пропали без вести после схода снежной лавины на склонах горы Аннапурна. Под лавину попала передавая часть трекинг-группы, в которой находились четверо южнокорейский туристов, являющимися преподавателями школ в провинции Чхунчхон-Намдо.

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Известно, что после того, как правительство Непала приняли меры по сдерживанию распространения коронавируса, поисковые операции прекратились. Однако жители близлежащих деревень организовали свою поисковую группу для отслеживания ситуации.

Отмечается, что тело гида, сопровождавшего другую группу туристов, было обнаружено в феврале текущего года.