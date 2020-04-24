Стокгольм, , 10:28 — REGNUM В Стокгольме скончалась сотрудница больницы Каролинского университета, которая ранее показала положительный результат на коронавирус. Причина смерти еще точно не определена, но скончавшаяся медсестра ранее была госпитализирована. Об этом 23 апреля сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Ранее информация о скончавшейся 40-летней медсестре была распространена 22 апреля через Facebook. Теперь представитель Каролинской больницы, где работала медсестра, выступил публично и подтвердил, что случай смерти медсестры действительно был зафиксирован.

«С грустью мы можем подтвердить, что наша медсестра в больнице Каролинского университета, у которой был очевидный позитивный тест, скончалась. Мы сожалеем об утрате уважаемой и квалифицированной коллеги, и наши мысли обращены к родственникам умершей», — сообщил журналистам представитель Каролинской больницы.