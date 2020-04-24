Донецк, , 10:12 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 94 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 24 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 23 мины калибра 82 мм, применили зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты имени Изотова), Зайцево, Спартак, Жабичево, Донецк (терминал аэропорта, посёлок шахты «Трудовская»)», — сказано в сообщении.

В результате обстрела посёлка шахты «Трудовская» повреждение получила квартира в одном из домов. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в результате обстрела украинскими силовиками территории ДНР были повреждены несколько домов и здание школы.

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