Донецк, 24 апреля 2020, 10:12 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 94 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 24 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 23 мины калибра 82 мм, применили зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрела посёлка шахты «Трудовская» повреждение получила квартира в одном из домов. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в результате обстрела украинскими силовиками территории ДНР были повреждены несколько домов и здание школы.
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