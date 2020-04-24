Уфа, , 10:08 — REGNUM Дороги и придомовые территории подтопило в Башкирии. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Демском районе Уфы зафиксирован перелив грунтовой дороги, которая ведет к СНТ «Козарез» и СНТ «Альбатрос». Уровень подтопления над дорогой составляет 165 см. На этом участке угрозы подтопления домов и других значимых объектов нет.

В Кугарчинском районе также произошло подтопление на 64 км грунтовой дороги Старосубхангулово — Мраково. Уровень подтопления зафиксирован на отметке в 50 см. Угрозы подтопления жилых домов также нет.

В Белорецком районе Башкирии произошло подтопление грунтовой дороги, которая ведет к н.п. Бутаево. Уровень воды над дорогой здесь составил 10 см. Угрозы подтопления населенного пункта нет.

Помимо этого, подтоплена дорога в н.п. Габдюково Зуяковского с/с. Из-за повышения уровня реки Инзер, подтопило два участка автодороги «Инзер-Габдюково». Автомобильное сообщение возможно здесь только на грузовиках повышенной проходимости.

Подтоплена дорога около н.п. Исмакаево. Угрозы подтопления этого населенного пункта нет. Сейчас организовано транспортное сообщение на грузовиках повышенной проходимости.

Подтоплены также дороги и в Ишимбайском районе Башкирии. Здесь поднялся уровень реки Селеук. Вода подтопила участок дороги в с. Салихово и в д.Ахмерово. Жилые дома не подтоплены.

Отмечается, что уровень реки Малый Ик также поднялся. Поэтому подтопило приусадебный участок в д. Айдакаево Белокатайского района.

Из-за подъема уровня воды в реке Нугуш подтопило дорогу в н.п. Береговка д. Красногорский и д. Юмак Мелеузовского района Башкирии.

Кроме этого подтоплены участок автодороги в н.п. Абзаново, придомовые территории в н.п. Усть-Басы и н.п. Тавокачево Архангельского района.

Отмечается, что ситуация находится на контроле ГУ МЧС РФ по Башкирии.

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