Село Туринская Слобода, Свердловская область, , 10:00 — REGNUM В Слободо-Туринском районе уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера госучреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Гражданка обвиняется в хищении бюджетных средств на сумму более 200 тыс. рублей. Санкция по инкриминируемой ей статье предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет.

По версии следствия, женщина в 2017 и в 2019 году систематически похищала бюджетные средства путём назначения излишних выплат по заработной плате, якобы в качестве компенсации за приобретение необходимых материальных ценностей и расходных материалов для государственного учреждения. Будучи бухгалтером, обвиняемая для этого вносила в финансовые документы ложные сведения.