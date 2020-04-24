Село Перемышль, Калужская область, , 10:25 — REGNUM В Калужской области в крупном дорожно-транспортном происшествии на автомобильной дороге в деревне Малые козлы Перемышльского района есть жертвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управления МВД России.

Место дорожного происшествия 40.mchs.gov.ru

По предварительным данным, вечером 23 апреля 32-летний водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением. Машина съехала в кювет, где опрокинулась. Погибли водитель и женщина 1988 года рождения.

Получили травмы двое несовершеннолетних пассажиров: 12 — летняя девочка и мальчик 11 лет. Их госпитализировали. В настоящее время выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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