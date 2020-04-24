Пенза, , 11:23 — REGNUM Житель Пензы признан виновным в смерти женщины под колёсами большегруза на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что днем 4 декабря 2019 года 54-летний мужчина управлял автомобилем МАЗ, у которого на лобовом стекле образовалась наледь. В Пензе на перекрестке улиц Терновского и Петровской он вовремя не остановился перед стоп-линией на красный свет светофора и частично выехал на пешеходную зону. Когда загорелся зеленый свет, водитель поехал, не убедившись, что пешеходы прошли. В результате под колеса большегруза попала пожилая женщина, не успевшая перейти по пешеходному переходу. Женщина скончалась на месте ДТП от полученных травм. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Виновный признался и добровольно возместил ущерб дочери погибшей.

Водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сердобском районе Пензенской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своей автомашины, в результате сбил мальчика.

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