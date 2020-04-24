Багдад, , 09:23 — REGNUM С начала 2020 году в результате столкновений военных Ирака и боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли 82 мирных жителя. Об этом 23 апреля сообщил представитель министерства обороны страны Яхья Расул на своей странице в Twitter.

По его словам, за указанный период также пострадали 120 человек, всем им была оказана необходимая помощь.

Несмотря на вспышку коронавирусной инфекции, военные страны продолжают проводить против террористов спецоперации. С начала года их было проведено свыше 1 тыс., ликвидированы 135 боевиков.

Потери со стороны вооруженных сил страны оцениваются в 88 смертей и 174 случаев ранения.

Напомним, сложность в борьбе с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключается в том, что они используют труднопроходимые местности ряда регионов Ирака, где сооружают свои укрытия.