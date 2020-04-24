Владивосток, , 09:47 — REGNUM С начала эпидсезона в Приморье от укусов клещей пострадали уже почти 200 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Специалисты территориального управления Роспотребнадзора рассказали, что в 2020 году кровососущие насекомые особо активны, и уже явились переносчиками таких заболеваний, как боррелиоз и риккетсиоз.

«Клещи, как известно, бывают переносчиками не только энцефалита, но и других не менее опасных болезней — боррелиоза, реккетсиоза и пироплазмоза (последним болеют животные)», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Эпидемиологи ведомства отмечают что активность клещей зафиксирована на 20-ти административных территориях — это Владивосток, Уссурийск, Спасск-Дальний, Находка, Арсеньев, Артем, Дальнегорск, Партизанск, Лесозаводск, Дальнереченск, Хасанский, Надеждинский, Черниговский, Кавалеровский, Яковлевский, Пожарский районы, Лазовский, Тернейский, Октябрьский и Хорольский округа.

«Среди 195 укушенных клещами — 64 ребёнка до 17 лет, более 30% от всех пострадавших от опасных насекомых. Например, в прошлом году, за этот период клещи атаковали всего 57 детей. В этом году активность прогрессирует», — подчеркнула главный эпидемиолог ведомства Елена Аббасова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области от укусов клещей пострадали уже 138 человек.