* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 08:58 — REGNUM Вооруженные силы Ирака ликвидировали 10 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 23 апреля сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, спецоперации по уничтожению террористов прошли сразу в двух провинциях страны — Дияла и Ниневия. Боевики были окружены и ликвидированы в собственных укрытиях, которые позволяли им долгое время оставаться незамеченными.

Напомним, за последние недели боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилили свою преступную активность в ряде регионов страны, в том числе в спорной провинции Киркук. Именно это побудило правительство страны провести очередную операцию против бандитов.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.