Уфа, , 08:56 — REGNUM Пассажир опрокинувшегося автомобиля скончался в больнице Башкирии. Об этом 24 апреля сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла утром 23 апреля на 31 км автотрассы Большеустьикинское-Новобелокатай.

Автомобиль «Chery A15», за рулем которой находился 33-летний мужчина съехал в кювет и опрокинулся. 42-летнего пассажира этого автомобиля доставили в больницу с различными травмами, отметил он.

Сообщается, что спустя некоторое время мужчина умер в больнице. Было установлено, что у водителя опрокинувшегося автомобиля не было водительских прав. Кроме этого, он отказался проходить тест на состояние алкогольного опьянения.

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