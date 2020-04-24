Томск, , 08:37 — REGNUM Пожарно-спасательные подразделения и лесопожарные формирования защитили от огня шесть населённых пунктов в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 апреля в областном ГУ МЧС.

В регионе из-за поджогов сухой растительности складывается крайне напряжённая ситуация. Пожарно-спасательные подразделения за минувшие сутки выезжали на пожары сто раз. В текущем году это рекордное количество выездов, подчеркнули в ведомстве.

Из-за поджогов сухой травы произошло 68 пожаров, площадь горения составила более 300 га. В шести случаях огонь угрожал населённым пунктам региона. Ситуацию осложняли сильные порывы ветра. Посёлки удалось отстоять от огня.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за прошедшие сутки службы лесного хозяйства ликвидировали 205 лесных пожаров общей площадью 16 тысяч гектаров.

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