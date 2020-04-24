Синан, , 08:38 — REGNUM 24 апреля в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,3 балла произошло в 2:07 по местному времени в 73 км к северу от острова Хыксан, территориально входящего в уезд Синан провинции Чолла-Намдо.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Напомним, что предыдущее землетрясение в Южной Корее произошло 18 апреля в 36 км к западу-юго-западу от уезда Канхва, территориально входящего в состав города Инчхона.