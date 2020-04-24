Амстердам, , 08:25 — REGNUM На исходе дня 23 апреля муниципалитет общины Дёрне (провинция Северный Брабант) сообщил о локализации крупного пожара в природном парке Deurnese Peel. Окончательная ликвидация пожара может занять ещё несколько недель, т.к. речь идёт о тлеющемся под поверхностью торфянике.

Муниципальные власти сообщают, что пожар локализован и таким образом основная опасность миновала. Поэтому эвакуированным ранее жителям 59 домов в непосредственной близости от парка разрешено возвращаться домой. Пожарная служба будет внимательно следить за обстановкой в виду тлеющихся торфяников.

Бургомистр Дёрне Гилко Мак заявил, что природа понесла сильный урон и что на восстановление потребуется очень много времени.

Из-за пожара в Deurnese Peel уничтожено 800 гектаров парка. Таким образом, речь идёт о самом крупном зарегистрированном в Нидерландах природном пожаре. Общая площадь парка, расположенного на границе провинций Северный Брабант и Лимбург, составляет около 1.000 гектаров.

Местная пожарная служба получала поддержку со стороны коллег из соседних регионов. Кроме того, нидерландские ВВС также приняли участие в тушении с помощью нескольких вертолётов. Специально подготовленные пожарные провели опахивание части парка, чтобы остановить пожар. При этом была проведена полоса длинной в 1,5 километров.