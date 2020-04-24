Амстердам, 24 апреля 2020, 08:21 — REGNUM В 2019 г. количество зарегистрированных преступлений в Нидерландах, в совершении которых подозревается беженец, увеличилось на 25% и составило почти 5.000 правонарушений. Об этом 23 апреля пишет газета Telegraaf со ссылкой на доклад Министерства юстиции и безопасности, который оказался в распоряжении журналистов газеты.
При этом число беженцев в 2019 г. выросло значительно меньше, именно на 3%, и составило 55.000 человек.
60% подозреваемых из числа беженцев являются выходцами из т.н. безопасных стран, например Марокко и Алжир. Беженцы из этих стран практически не могут рассчитывать на получение вида на жительство.