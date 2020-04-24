Кемерово, , 08:07 — REGNUM В Кемеровской области начата доследственная проверка «по факту распространения огня, в результате чего уничтожено 18 жилых домов», сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Уточняется, что накануне, 23 апреля, по данным полиции, в селе Постниково Ижморского района огонь уничтожил 24 строения, из которых 18 жилых домов, в которых проживали 44 человека, в том числе 12 детей.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области Кузбассу проводится доследственная проверка, — отметили в ведомстве. — По предварительной информации, возгорание домов произошло в результате свободного распространения огня со стороны региональной трассы Томск — Мариинск».

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. После чего будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 апреля сразу в четырёх населённых пунктах Кузбасса загорелись жилые дома. По предварительным данным, возгорания произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы.

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