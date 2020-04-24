Кемерово, , 07:39 — REGNUM Возгорание на территории кадетского училища в Кемерове произошло на кровле верхнего этажа при строительстве нового общежития. Об этом сообщил губернатор региона Серей Цивилёв, побывавший на месте пожара.

Напомним, сегодня утром, 24 апреля, загорелась крыша здания на территории кадетского училища.

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«По предварительным данным, в электрической времянке произошло короткое замыкание, из-за чего и начался пожар, — уточнил Цивилёв. Его слова приводит официаьный телегпам-канал «Цивилев. Live». — Сотрудники МЧС прибыли через восемь минут после возгорания, пожар полностью ликвидирован».

По словам главы региона, никаких финансовых потерь и задержек в строительстве из-за возгорания не будет.