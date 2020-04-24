Кемерово, , 07:07 — REGNUM В Кемерове загорелась крыша здания на территории кадетского училища. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Горит крыша строящегося объекта на территории кадетского училища. Губернатор выехал на место», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне, 23 августа, в четырёх населённых пунктах Кемеровской области сгорели несколько десятков жилых домов. Губернатор региона Сергей Цивилёв побывал на месте происшествия.

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