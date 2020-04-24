Веллингтон, , 06:55 — REGNUM В Новой Зеландии разбился лёгкий самолёт, пилот погиб. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба полиции страны.

«Один человек погиб сегодня утром в результате катастрофы лёгкого самолета на холме Куррау к востоку от Картертона», — говорится в заявлении полиции Новой Зеландии.

Как следует из опубликованного документа, наряд полиции, прибывший на место катастрофы, обнаружил, что единственный человек, находившейся на борту самолёта, погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, в иранской провинции Мазендеран 22 апреля разбился принадлежащий полиции учебный самолёт, все находившиеся в нём погибли.

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