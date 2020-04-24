Якутск, , 06:57 — REGNUM В полицию города Олёкминск Якутии обратился мужчина и рассказал, что с его карты мошенники сняли крупную сумму денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Потерпевший пояснил, что несколько лет назад познакомился с цыганкой, которая часто приезжала в город и продавала одежду. Будучи на пенсии, мужчина занимался пошивом и ремонтом обуви, поэтому у него дома были новые женские унты, сшитые на заказ.

Недавно цыганка пришла к нему домой, увидела унты и попросила дать ей их в долг. Обещала за обувь перевести позже 12 тыс. рублей. Через некоторое время подозреваемая позвонила мужчине и под предлогом возврата долга попросила сообщить данные паспорта и реквизиты банковской карты, в том числе и смс-код для подтверждения операции.

«Поверив цыганке, он все данные ей продиктовал, после чего на его телефон стали поступать сообщения о списании денег, а обещанные деньги не поступили. Пенсионер обратился в банк и узнал, что неизвестный подключил к его счетам услугу мобильного банка и двумя операциями похитил все его сбережения — 810 тыс. рублей», — пояснили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орске Оренбургской области жертвой мошенничества стала 58-летняя жительница. Она перечислила преступнику почти 400 тыс. рублей.