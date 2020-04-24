Петропавловск-Камчатский, , 06:09 — REGNUM Прокуратура Камчатки проводит проверку по факту гибели во время пожара в жилом доме двух маленьких детей и их матери в посёлке Усть-Камчатск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Камчатского края.

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В ходе проверки будет дана оценка полноте и своевременности действий, либо бездействию системы профилактики Усть-Камчатска при обеспечении прав и законных интересов несовершеннолетних.

Пожар произошёл на первом этаже многоквартирного дома. СК РФ по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по статье 109 ч. 3 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности».

Как сообщало ИА REGNUM, на пожарах в Бурятии с начала 2020 года погибли 45 человек.