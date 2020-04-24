Москва, , 05:12 — REGNUM За прошедшие сутки в России службы лесного хозяйства ликвидировали 205 лесных пожаров общей площадью 16 тысяч гектаров, 24 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

В настоящее время проводится тушение 87 действующих лесных пожаров на площади 12 507 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля, по данным МЧС РФ, на территории России сгорело от лесных пожаров более ста жилых домов и построек.

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