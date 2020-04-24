Кемерово, , 05:01 — REGNUM Сотрудники главного управления МВД России по Кемеровской области работают в сёлах, где огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома.

«По распоряжению начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на места происшествий отправлены сотрудники полиции из числа руководства областного полицейского главка, — уточнили в ведомстве. — В Ижморском районе устанавливать обстоятельства пожара местным стражам порядка помогает следственно-оперативная группа».

Уточняется, что по фактам возгораний начаты проверки, по их результатам будет принято решение «в соответствии с законодательством».