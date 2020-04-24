Кемерово, , 04:53 — REGNUM В Кемеровской области, на 220-м километре автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга, накануне, 23 апреля, столкнулись восемь автомобилей. Предварительная причина ДТП — сильное задымление.

Напомним, 23 апреля из-за пала сухой травы сгорели десятки жилых домов в четырёх селах Кемеровской области.

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«Предварительно сотрудники ГИБДД установили, что в условиях сильного задымления произошло столкновение восьми автомобилей — двух грузовых и шести легковых. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили три человека», — уточнили в региональном управлении МВД РФ.

Полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего ДТП.