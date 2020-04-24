Владивосток, , 05:35 — REGNUM На территории Приморского края проведен первый этап межведомственной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

Читайте также: У двух женщин в Бурятии изъяли более килограмма синтетических наркотиков

В ходе акции информация, поступившая от граждан, была подвергнута всесторонней отработке с принятием решений в рамках действующего законодательства. Всего в полицию поступило 127 обращений, 47 из них — по фактам возможного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, 80 — по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. По результатам проверок поступившей от граждан информации полицейские выявили 20 наркопреступлений.

«За время проведения профилактического мероприятия из незаконного оборота выведено более 2 кг наркотиков и психоактивных веществ. А всего с начала года в Приморье сотрудниками полиции изъято 160 килограммов наркотических средств и психотропных веществ», — сообщили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, более килограмма синтетических наркотиков изъято у двух женщин в Бурятии.