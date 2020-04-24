Кемерово, , 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Напомним, накануне, 23 апреля, в четырёх кузбасских сёлах сгорели несколько десятков жилых домов.

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«Три пожара ликвидированы и один локализован. Погибших и пострадавших нет. К тушению привлечена авиация МЧС России из Красноярского авиационно-спасательного центра (два вертолёта МИ-8 и самолет БЕ-200 МЧС России)», — прокомментировали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Так, в н.п. Постниково Ижморского района по данным пожарных, огнём уничтожено 22 строения (один дачный, 15 жилых домов, шесть брошенных), фельдшерско-акушерский пункт. Отметим, что по данным официального телеграм-канала «Цивилев. Live», в селе Постниково сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.

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По данным ведомства, в н.п. Краснинское Промышленновского района, сгорели два жилых дома и пять хозяйственных построек. По данным телеграм-канала «Цивилев. Live», сгорело два дома, в которых проживали шесть человек.

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В н.п. Пашково Яшкинского района, огонь с сухой растительности перешёл на четыре жилых и два нежилых дома. А в жилом районе Кедровка Кемеровского городского округа, от огня пострадалитри дома и хозяйственные постройки.