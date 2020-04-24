Альменевский район, Курганская область, , 04:44 — REGNUM Житель Альменевского района Курганской области обвиняется в истязании и сексуальном насилии над малолетней дочерью, а также в истязании жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, 31-летний гражданин систематически избивал свою жену и семилетнюю дочь, а в декабре 2019 года он надругался над ребёнком.

В настоящее время девочка проживает с матерью. Отец семейства был арестован. Он обвиняется по п."а, г» ч.2 ст.117 («Истязание») и п."б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд.