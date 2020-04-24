Кемерово, , 04:31 — REGNUM Пожарные сообщили о пожарах ещё в двух сёлах Кемеровской области.

Напомним, что накануне, 23 апреля, произошли пожары в селе Постниково и в Краснинском.

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По данным регионального управления МЧС РФ, жилые дома также в этот день горели в н.п. Пашково Яшкинского района Кузбасса и жилом районе Кедровка Кемеровского городского округа.

Уточняется, что в н.п. Пашково, предварительно в результате несанкционированного пала сухой растительности произошел переход огня на четыре жилых и два нежилых дома. Пожар тушили 11 единиц техники и 37 человек личного состава.

В жилом районе Кедровка от огня пострадали три дома и хозяйственные постройки. Тушили его 25 человек и 8 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет.