Рабочий посёлок Варгаши, Курганская область, , 04:09 — REGNUM В Курганской области женщина без определённого места жительства обвиняется в особо жестоком убийстве с последующем надругательством над умершим. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что в ночь на 28 мая 2019 года 41-летняя женщина-бомж находилась в рабочем поселке Варгаши в гостях у своего 59-летнего знакомого. В ходе пьяной ссоры она напала на хозяина дома с металлической кочергой, нанеся удары по жизненно важным органам, затем добивала его ножом и молотком. Поняв, что человек скончался, она надругалась уже над трупом. Затем скрылась с места преступления.

В ходе следствия обвиняемая отрицала своё нахождение в Варгашах на момент преступления, но против её алиби выступили свидетели и записи камер видеонаблюдения с административных зданий, в поле зрения которых она попала. Не в пользу версии обвиняемой была и биологическая экспертиза.

Женщина-бомж обвиняется в совершении преступления по п."д» ч.2 ст.105, ч.1 ст.244 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью, надругательство над телами умерших»). На период следствия она находилась под стражей. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.