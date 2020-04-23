Бишкек, , 23:38 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии возбудили уголовное дело против жителя города Оша, готовившего шашлык во дворе многоквартирного дома, передает «24.kg».

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В милиции отмечают, что мужчина, организовавший вместе с соседями пикник, нарушил требования режима чрезвычайного положения, введенного в южной столице республики из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Теперь ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от шести месяцев до одного года, либо штраф в размере от 6000 до 8000 сомов (от 5 600 до 7 460 рублей), либо общественные работы продолжительностью от 40 до 60 часов.

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