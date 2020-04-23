Балашиха, Московская область, , 23:10 — REGNUM Крупный лесной пожар ликвидирован на территории Ногинского лесничества в городском округе Балашиха Московской области. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба МЧС России.

По состоянию на 21:00 мск все природные пожары на территории Ногинского лесничества полностью ликвидированы. Общая площадь горения составила 34,03 га.

Природный пожар в городском округе Балашиха начался днём 23 апреля около 13:00 мск. Первоначально площадь возгорания лесной подстилки составляла полгектара, но из-за сильного ветра произошло распространение огня. В 17:30 мск было заявлено о локализации пламени на площади около 22 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации лесного пожара в Ногинском лесничестве в Подмосковье. Угрозы жилому массиву не было, концентрация вредных веществ в атмосфере не превысила предельно допустимых значений.

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