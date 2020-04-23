Магас, , 21:14 — REGNUM Мужчина и двое его сыновей-подростков погибли в результате ДТП в Ингушетии. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 16:40 мск в районе села Инарки в Малгобекском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.

В результате ДТП погиб 42-летний водитель ВАЗ и двое пассажиров, мальчики 10 и 13 лет. Согласно информации. полученной от очевидцев, погибший мужчина является братом известного в республике имама мечети Малгобека Ибрагима Батырова, а мальчики — сыновья погибшего.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту ДТП, приведшего к гибели трёх человек. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с тремя жертвами, которое произошло в Ингушетии.

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