Санкт-Петербург, , 20:58 — REGNUM Женщина и трое детей пострадали в результате наезда на них легкового автомобиля в Ленинградской области. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около 17:45 мск на 35-м километре автодороги Санкт-Петербург — Свердлово — Всеволожск. 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь от Южного шоссе в направлении Колтушей, сбил четырёх пешеходов.

Пострадали женщина 1986 года рождения, девочка 2013 года рождения, мальчик 2012 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести во Всеволожскую городскую больницу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого водитель автомобиля не справился с управлением и пробил ограждение набережной реки Мойки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге пьяный водитель, скрываясь от погони, пробил ограждение Мойки