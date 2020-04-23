Киев, , 20:36 — REGNUM Продукты горения от лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения попали в атмосферу в западных областях Киевской области на Украине. Об этом 23 апреля сообщили журналистам «Страна.ua» директор Укргидрометцентра Николай Кульбида и начальник департамента Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Владимир Демчук.

Кульбида пояснил, что ветер разнёс воздух с продуктами горения после пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения на западные районы Киевской области, а с севера Житомирской области воздух с гарью перемещается в направлении городов Коростень и Житомир.

В городе Киеве в атмосфере зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота, формальдегида и частично диоксида серы. Радиационный фон в Киеве, а также в Чернобыльской зоне отчуждения остаётся в пределах нормы.

В свою очередь Демчук сообщил об уменьшении площади очагов горения в зоне отчуждения и в Житомирской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании торфяников в Чернобыльской зоне отчуждения, недалеко от хранилища радиоактивных отходов. В тушении задействованы 1164 человека, 286 единиц техники, включая пожарную авиацию.

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