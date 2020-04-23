Нижневартовск, Югра, , 20:25 — REGNUM В Югре жителю Нижневартовска грозит штраф за попытку пожарить шашлыки на балконе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО.

В дежурную часть вечером 22 апреля поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме. Спасательный расчёт, прибывший тушить возгорание, не увидел ни дыма, ни огня. Выяснилось, что один из жителей многоэтажного дома напугал соседей попыткой развести мангал на балконе. С ним была проведена разъяснительная беседа и составлен протокол об административном нарушении пожарной безопасности.

Сейчас вартовчанину грозит штраф до трёх тысяч рублей. Спасатели напоминают, что использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир категорически запрещено.