Магас, , 20:14 — REGNUM ДТП в Ингушетии унесло жизни троих человек. В результате автоаварии погибли отец и два несовершеннолетних сына, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, происшествие произошло 23 апреля в городе Малгобеке. Очевидцы рассказали, что погибшие — Ахмед Батыров, брат известного в республике религиозного деятеля Ибрагима Батырова, и два его сына 14 и 15 лет.

Обстоятельства совершения ДТП пока неизвестны. В настоящее время информации об инциденте на официальных сайтах МВД и ГИБДД нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Дагестане в результате автоаварии с участием автомобилей БМВ Х5 и «ВАЗ-21 140» погибли молодая женщина и ребенок, еще один человек доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

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