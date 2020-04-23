Балашиха, Московская область, , 20:13 — REGNUM Лесной пожар площадью более 20 га удалось локализовать спасателям в подмосковной Балашихе. Об этом 23 апреля сообщает ГУ МЧС по Московской области.

Природный пожар начался на территории лесного фонда Кучинского участкового лесничества, недалеко от микрорайона Южный. Информация о возгорании лесной подстилки поступила в региональное ведомство около 13:00 мск.

Огню удалось перекинуться на лесной массив, однако из-за сильного ветра задымлённости не наблюдается. Угрозы жилому массиву нет, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму.

Пожар удалось локализовать на территории около 22 га, в ликвидации возгорания принимают участие более 20 единиц техники и 52 человека личного состава лесопожарных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России за сутки потушили более 190 лесных пожаров.

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