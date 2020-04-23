Махачкала, , 18:27 — REGNUM Два человека пострадали в результате хлопка газа, произошедшего в здании автомобильной мойки в Махачкале. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

ЧП случилось на улице Каммаева, недалеко от выездного поста ГИБДД. Хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания произошёл в подсобном помещении автомойки, площадь помещения составляет 24 кв. метра.

В комнате в результате хлопка был выбит оконный проём и разрушена мебель. Несущие стены повреждены не были. Пострадали два человека, они были направлены в больницу после оказания первой помощи. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, пострадавшем в результате взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Дубки в Казбековском районе Дагестана.

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