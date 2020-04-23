Приморско-Ахтарский район, , 17:55 — REGNUM Мужчине, пытавшемуся ограбить магазин, пришлось спасаться бегством от решительной продавщицы торговой точки в городе Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции, изучив видеозапись с камеры наблюдения, установили, что мужчина в медицинской маске и тёмных очках предпринял попытку ограбления магазина. Мужчина, войдя в магазин, набросился на продавщицу, однако та не растерялась и дала ему отпор. После небольшой потасовки грабитель вынужден был бежать.

Продавщица рассказала полицейским, что мужчина пытался заставить её отдать деньги из кассы. Опросив очевидцев, сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Задержанный является жителем Брюховецкого района 38-ми лет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабёж. Санкции статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вооружённом ограблении магазина, которое совершил мужчина в Краснодарском крае.

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